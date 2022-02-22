Хоккей стал самым популярным видом спорта у ставропольцев на зимних играх в Пекине

Зимние игры оказались значимым событием для россиян. Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

Фото: stavropol.megafon.ru

Самым популярным видом спорта во всех регионах оказался хоккей. На него пришлось 25% от общего числа просмотров игр, а самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии.

Второе место по популярности занимает фигурное катание (14% просмотров), третье – биатлон (10%), четвертое – лыжные гонки (7%), пятое – кёрлинг (6%). Больше всего кёрлинг любят смотреть в Республике Алтай и Чукотском АО – только в этих регионах он занимает второе место, уступая лишь хоккею. Меньше всего пользователи смотрели соревнования по скелетону.

Симпатии ставропольских зрителей в целом мало отличались от общероссийских: больше всего в крае любят хоккей, меньше всего – бобслей. Пользователи были готовы смотреть трансляции в неудобное время. Из 10 самых популярных на Ставрополье передач 6 шли утром или днем в рабочие дни. Так трансляция четвертьфинала по хоккею, собравшая больше всего просмотров, началась в 9 утра четверга. А короткая программа женского турнира по фигурному катанию (второе место по просмотрам) – стартовала в 13 часов во вторник. Это не помешало ставропольским зрителям поддержать наших спортсменов.