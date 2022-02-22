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Общество22 февраля 2022 15:00

Ставропольский край направил 40 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР

Груз прибудет в Ростовскую область вечером 22 февраля
Инна МОРОЗОВА
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Ставрополье направило беженцам из Донбасса почти 40 тонн гуманитарной помощи. Машины с питьевой водой и продуктами питания (мука, консервы, крупы, макароны) выдвинулись в Ростовскую область.

Ожидается, что груз прибудет в пункт назначения вечером, 22 февраля.

Между тем, в муниципалитетах Ставропольского края открываются пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской республик.

Принимаются одежда, средства личной гигиены, одноразовая посуда, детские смеси, непортящиеся продукты.

Оказать посильную помощь беженцам может любой житель региона.