Ставропольский край направил 40 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР

Ставрополье направило беженцам из Донбасса почти 40 тонн гуманитарной помощи. Машины с питьевой водой и продуктами питания (мука, консервы, крупы, макароны) выдвинулись в Ростовскую область.
Ожидается, что груз прибудет в пункт назначения вечером, 22 февраля.
Между тем, в муниципалитетах Ставропольского края открываются пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской республик.
Принимаются одежда, средства личной гигиены, одноразовая посуда, детские смеси, непортящиеся продукты.
Оказать посильную помощь беженцам может любой житель региона.