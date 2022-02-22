Мэр Невинномысска оставил матерный комментарий в инстаграме главы Кисловодска

Глава Невинномысска Михаил Миненков чересчур эмоционально отреагировал на пост в Instagram своего коллеги Евгения Моисеева.

В публикации мэра Кисловодска шла речь о том, что неизвестные разбили стекло остановочного павильона в районе школы №15. Евгений Моисеев назвал данный поступок «позорным».

Михаил Миненков не стал стесняться в выражениях и назвал вандалов матерным словом, обозначающим гомосексуалистов.

«Это не мат… Это такие негодяи… По человечески…», - объяснил он.

Комментаторы отметили, что Михаил Миненков «никогда не стеснялся в выражениях» и предложили ему принять участие в стендап-шоу.

Ранее сообщалось, что в Невинномысске вандалы повредили памятный знак служащим Военно-морского флота.