Мэр Невинномысска оставил матерный комментарий в инстаграме главы Кисловодска

Глава Невинномысска Михаил Миненков чересчур эмоционально отреагировал на пост в Instagram своего коллеги Евгения Моисеева.
В публикации мэра Кисловодска шла речь о том, что неизвестные разбили стекло остановочного павильона в районе школы №15. Евгений Моисеев назвал данный поступок «позорным».
Михаил Миненков не стал стесняться в выражениях и назвал вандалов матерным словом, обозначающим гомосексуалистов.
«Это не мат… Это такие негодяи… По человечески…», - объяснил он.
Комментаторы отметили, что Михаил Миненков «никогда не стеснялся в выражениях» и предложили ему принять участие в стендап-шоу.
Ранее сообщалось, что в Невинномысске вандалы повредили памятный знак служащим Военно-морского флота.