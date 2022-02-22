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Общество22 февраля 2022 17:31

В Ставрополе сотрудницы Госавтоинспекции поздравили водителей с 23 февраля

Дамы в форме напомнили автолюбителям о необходимости соблюдения ПДД
Инна МОРОЗОВА
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Во вторник, 22 февраля, на улицах краевой столицы работал женский патруль Госавтоинспекции.

Сотрудницы поздравили автолюбителей с наступающим праздником - Днем защитника Отечества - и напомнили о необходимости соблюдения правила дорожного движения, с уважением относиться к пешеходам и водителям, а также правила перевозки детей в авто.

Как сообщает краевое управление ГИБДД, жители Ставрополя поблагодарили сотрудниц Госавтоинспекции за поздравления и пообещали не нарушать ПДД и уважать всех участников дорожного движения.