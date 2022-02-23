Еще один член банды Басаева оказался под арестом в Ессентуках

Ессентукский суд избрал меру пресечения для члена банды Басаева, который принял участие в нападении на полицейских в Дагестане в 1999 году. Он останется под арестом до 1 апреля, пока идет расследование.

- Машаеву на срок предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля 2022 года, - сказано в сообщении.

Мужчину подозревают в участии нападения на полицейских. В 1999 году банда боевиков с лидерами Шамилем Басаевым и Эмиром Хаттабом организовали вооруженное крупное нападение на сотрудников правопорядка в Дагестане. Начались боевые действия, в результате которых погибли более 280 служащих, ранены - более 800.

Членов банды Басаева до сих пор разыскивают, арестовывают и передают в руки суда.