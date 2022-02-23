Ростовская область получила от Ставрополья 50 тонн гуманитарного груза для Донбасса

Ростовская область приняла фуры с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, которую отправили из Ставропольского края. Регион переправляет ее в ЛДНР, потому что находится ближе всего к границе. Первая партия груза составила 50 тонн.

Губернатор призвал ставропольцев помочь гражданам Донбасса и собрать для них вещи первой необходимости, еду с высоким сроком хранения и т.д. А также принять беженцев.

- Мои близкие в этом полностью солидарны - семья Владимировых готова на своей жилплощади разместить семью из Донбасса. Так и поступим, - заявил глава региона.

Сейчас эвакуированное население ЛДНР размещают почти во всех территориях России.