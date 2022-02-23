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Общество23 февраля 2022 13:51

Ставрополье подготовит 12 пунктов размещения потока беженцев из Донбасса

Такие пункты нужны на случай резкого увеличения количества эвакуированных граждан ЛДНР
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае в ближайшее время появится 12 пунктов временного размещения граждан, эвакуированных из Донбасса. Регион уже отправил 50 тонн гуманитарного груза в Ростовскую область, откуда тот попадет в ЛДНР.

- Готовим 12 пунктов временного размещения для приема беженцев. Важно, что есть и отклик людей на инициативу о том, чтобы принимать их в своих домах, - заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

Также губернатор Ставрополья заявил о личной готовности разместить семью беженцев в собственном доме.

К 23 февраля границу с Россией пересекли более 95 тысяч беженцев, половина из которых - дети.