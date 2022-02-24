В Ставропольском крае 12 тысяч детей заражены коронавирусом и "омикроном"

В Ставропольском крае с начала пандемии коронавирусом заразились 12,9 тысяч детей разных возрастов, за последние сутки медики зафиксировали 111 случаев инфицирования среди юных ставропольцев. Большинство из них проходят амбулаторное лечение, госпитализируют единицы.

Всего за сутки коронавирусом заболели 1124 человека, в больницы попали 154 гражданина, из них четверо детей. Если раньше стоял вопрос создания отдельного ковид-госпиталя для несовершеннолетних, то теперь этот вопрос не актуален из-за малого количество госпитализаций.

Также за сутки выздоровели 1112 человек, 11 скончались.