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Общество24 февраля 2022 8:50

В 2021 году в Ставрополе нелегальные торговцы заплатили штрафы на 3,5 млн

Мэр города рассказал, как можно спокойно продавать продукцию без нарушения закона
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставрополе за 2021 год нелегальных торговцев оштрафовали суммарно на 3,5 миллиона рублей. Они организовывали стихийные точки, где реализовывали продовольственные и другие товары. Это запрещено законом, для торговли нужна лицензия.

Сотрудники полиции проводили специальные рейды на таких продавцов. Они составили более 1,3 тысячи протоколов. Наиболее активной фазой для несанкционированной торговли является время сбора овощей.

- На городских розничных рынках зарезервировано более 200 торговых мест для местных торгующих товаропроизводителей. В городе с прошлого года до 35 увеличилось число ярмарочных площадок, также есть 61 - для проведения акции "Овощи к подъезду". Торговые места на них предоставляются бесплатно, - рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.