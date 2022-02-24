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Происшествия24 февраля 2022 9:55

В Пятигорске под колесами автомобиля погибла 66-летняя пенсионерка

Водитель не уступил ей дорогу
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Пятигорске около 11 утра произошло смертельное ДТП: на улице Широкой водитель сбил пешехода. Жертвой оказалась 66-летняя местная жительница, за рулем автомобиля был мужчина такого же возраста.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Лада Гранта не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сказано в сообщении ГИБДД Ставрополья.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Известно, что водитель был трезв.