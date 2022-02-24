«Россети Северный Кавказ» выявили в Ингушетии новые нарушения охранных зон ЛЭП

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Очередные нарушения охранных зон энергообъектов выявила рабочая группа энергетиков «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии.

Один факт зафиксирован между воздушными линиями 35 кВ, питающими сельские поселения Долаково и Кантышево. На месте нарушения ведутся строительные работы – уже поставлен внушительный железный каркас будущего здания. Второй обнаруженный случай – прямо под воздушной линией 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение части городов Магас и Назрань, сельских поселений Экажево, Али-Юрт и Сурхахи. Здесь возводится целый комплекс торговых помещений.

По выявленным фактам специалисты составили акты о нарушении охранных зон. Кроме того, информация направлена в Кавказское управление Ростехнадзора по Республике Ингушетия, Прокуратуру Республики Ингушетия, а также в муниципалитеты.

«Многие, начиная строительство в охранных зонах воздушных линий электропередачи, руководствуются следующим: после того, как дом или объект будет готов, можно легко инициировать перенос энергообъекта. Хочется предостеречь от ошибочных выводов.

В подобных ситуациях возможны только два варианта – снос незаконно возведенных строений или перенос ЛЭП за счет владельца здания. И что касается последнего: это крайне дорогостоящее мероприятие возможно только при наличии технической возможности. Поэтому подумайте хорошо, прежде чем решиться на опрометчивый шаг», – подчеркнул и.о. директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Энергетики напоминают: охранные зоны необходимы не только для сбережения жизни и здоровья людей, но и для беспрепятственной работы оперативно-выездных бригад. Однако если участок застроен, добраться до энергообъекта на спецтехнике бывает невозможно. И даже самое простое повреждение может оставить без света целые районы.

Охранная зона – это часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны ЛЭП от крайних проводов. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г., допустимое расстояние установлено: 2 метра – для ВЛ ниже 1 кВ; 10 метров – для ВЛ 1–20 кВ; 15 метров – для ВЛ 35 кВ; 20 метров – для ВЛ 110 кВ; 100 метров – для ВЛ через водоёмы.

В пределах обозначенных территорий категорически запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства или поставить под угрозу жизни и здоровье людей.