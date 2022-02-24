На Ставрополье в сгоревшем вагончике сторожа нашли мертвого мужчину

В Следственном комитете Ставропольского края сообщили о начале проверки после пожара в сторожевом вагончике, где нашли мертвого мужчину. Инцидент произошел в Кировском районе, станице Зольской.

Правоохранители выяснят причины и обстоятельства пожара. Специалисты уже назначили несколько экспертиз.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пожаре в многоквартирном доме станицы Ессентукской. Огонь вспыхнул на чердаке, а площадь горения достигла 800 квадратных метров. Тогда спасатели эвакуировали 40 человек.