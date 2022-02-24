В январе «Россети Северный Кавказ» пресекли в Чечне 89 фактов энерговоровства на 1,9 млн рублей

Фото: «Россети Северный Кавказ»

В первом месяце года энергетики зафиксировали 89 случаев энерговоровства в объеме порядка 760 тыс. кВт/ч. В денежном эквиваленте сумма ущерба составила 1,9 млн рублей.

Большинство попавшихся на «нечестном» использовании ресурса – потребители частного сектора. 84 жителя региона похитили у энергетиков более 1,5 млн рублей, подключившись в обход приборов учета.

Действия «энерговоров» наносят существенный ущерб не только энергокомпании, но и рядовым потребителям. Неучтенное потребление – это сверхнормативные потери в сетях, снижение качества электроснабжения, перебои в подаче ресурса. Для решения этой давно назревшей проблемы разработаны действенные меры. В числе наиболее эффективных – рейды по проверке счетчиков и наличия договоров энергоснабжения, внедрение интеллектуальной системы учета ресурса. Реализация последнего пункта позволит энергетикам дистанционно выявлять факты вмешательства в работу приборов учета и моментально реагировать на них.