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Общество24 февраля 2022 17:13

Аэропорт Ставрополя возобновил работу

Росавиация исключила воздушную гавань из списка аэропортов, чья деятельность приостанавливается до 2 марта
Инна МОРОЗОВА
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Росавиация убрала аэропорт Ставрополя из списка аэропортов, которые закрываются до 2 марта, и внесла в него аэропорт Липецка. Уточненные данные опубликованы на сайте ведомства.

Также в сообщении сказано, что российским авиакомпаниям предложили доставлять пассажиров по альтернативным маршрутам.

Так, пассажиров, которые должны были прилететь в Липецк, Курск, Белгород, Воронеж и Брянск направить в московские аэропорты; тех, кто планировал лететь в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь направить в воздушную гавань Сочи; пассажиров, которые планировали прибыть в Ростов-на-Дону и Элиста направить в аэропорт Волгограда.

- Также для перевозки данных пассажиров может быть использован аэропорт Ставрополь и Минеральные Воды, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ставропольский аэропорт закрыли до 2 марта из-за ситуации в Украине.