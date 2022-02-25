24 февраля на Ставрополье в 4 ДТП пострадали 3 человека, еще 2 погибли

24 февраля в Ставропольском крае произошло 4 автоаварии, в которых пострадали три человек и погибли двое. Оба погибших - пешеходы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о смертельном ДТП, в котором под колесами машины погибли 66-летняя женщина. Вторая авария произошла в Железноводске. Мужчина пересекал дорогу в неположенном месте, где не было освещения, и водитель его просто не увидел.

- 41-летний пешеход, житель соседнего региона, от полученных травм скончался. За рулем находился 32-летний житель Ставрополя, который в момент ДТП был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, - сказано в сообщении ведомства.