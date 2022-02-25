На Ставрополье после ДТП двое детей попали в больницу с травмами

В Ставропольском каре 24 февраля произошло страшное ДТП, в котором сильно пострадали двое маленьких детей. За рулем была их мама, женщина не справилась с управлением и влетела в дерево. При этом сама не пострадала.

- 5-летняя девочка находилась в детском автокресле в момент ДТП, она получила травму головы, но ее жизни ничто не угрожает. 8-летний мальчик находился в автомобиле пристёгнутый штатным ремнем безопасности, с тяжелыми травмами он доставлен в реанимацию, - рассказали в ГИБДД Ставрополья.

Матери 37 лет. Известно, что она ехала по трассе около города Ипатово на большой скорости. В один момент машину повело, и она врезалась в препятствие. Специалисты установили, что в момент аварии женщина была трезвой, до этого ПДД не нарушала.

Правоохранители проводят проверку.