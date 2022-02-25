«Россети Северный Кавказ» повышают качество электроснабжения Шелковского района Чечни

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Управляемое «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» устанавливает 18 дополнительных комплектных трансформаторных подстанций в шести населенных пунктах Шелковского района Чечни.

Это позволит повысить качество электроснабжения более 7 тысяч домовладений и 58 социально значимых объектов района. В числе учреждений повышенной важности – 25 школ, 28 детских садов и 5 медучреждений. Мероприятия выполняются в рамках реализации

Программы снижения потерь, включающей внедрение «умной» системы учета электроэнергии и реконструкцию ветхих сетей.

Так, специалисты подрядной организации уже установили 1,3 тысячи новых опор взамен дефектных, смонтировали порядка 90 километров самонесущего изолированного провода. Работы проведены в населенных пунктах Шелковская, Каргалиновская, Гребенская, Червленная, Бурунское и Каршыга-Аул.