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Общество25 февраля 2022 8:18

Жителей Ставрополя предупредили о проверке системы сирен 2 марта

Администрация призвала к порядку и пониманию
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В администрации Ставрополя сообщили, что 2 марта в городе будут проводить техническую проверку систем оповещения населения. В мэрии предупредили, что сирены будут звучать с 10:35 до 10:50.

Это учебная тревога. Населению ничто не угрожает, но горожане должны знать, как себя вести в случае ЧП. Администрация призвала не паниковать, сохранять спокойствие и порядок. При ЧП, услышав сирену, нужно включить телевизор или радио и выслушать сообщение, а затем оповестить окружающих (особенно позаботиться о пожилых гражданах).

Такая проверка систем особенно актуальна на фоне развернувшихся событий на Украине. В России закрыли 12 аэропортов, в том числе в Ставрополе, однако позже вернули ставропольскую воздушную гавань к работе.