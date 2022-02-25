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Происшествия25 февраля 2022 9:21

Полиция Ставрополья нашла бросившего раненную пассажирку водителя

До сих пор за жизнь женщины борются врачи
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Полиция Ставропольского края нашла водителя автомобиля, который перевернулся 24 февраля на трассе "Незлобная - Зольская". Мужчина не справился с управлением и допустил переворот авто. Когда он увидел, что его пассажирка находится в тяжелом состоянии, он позвал очевидцев на помощь, а сам сбежал.

- Им оказался 50-летний гражданин. Мужчина пояснил, что в пути движения отвлекся от управления машиной и допустил съезд с дороги. Передав пострадавшую очевидцам, он попросил помочь поставить лежащий на боку автомобиль на колеса, после чего скрылся. В настоящее время врачи борются за жизнь пострадавшей, - сказано в сообщении пресс-службы ГИБДД.

Против него возбудили уголовное дело.