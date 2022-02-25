В Пятигорске полицейские с братом пойдут под суд за взятку в 350 тысяч рублей

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против полицейского из Пятигорска и его родного брата завели уголовные дела по статье "посредничество при взяточничестве". Они просили у знакомого 350 тысяч рублей за "решение вопроса".

- В декабре 2021 года сотрудник полиции и его брат, не являющийся сотрудником правоохранительных органов, узнав о том, что в отношении двоих знакомых проводится доследственная проверка по сатье за незаконное использование средств индивидуализации товаров, за денежное вознаграждение в сумме 350 тысяч рублей предложили решить вопрос с сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России о вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возврате изъятого имущества, - сказано в сообщении ведомства.

Однако сотрудники ФСБ устроили облаву на братьев во время передачи денег. Сейчас проводят проверку в полиции, будут решать вопрос об увольнении сотрудника МВД. А его 35-летний брат стал фигурантом уголовного дела и понесет не меньшее наказание.