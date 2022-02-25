На Ставрополье детям с коронавирусом выделили еще 375 мест в больницах

В Ставропольском крае развернули дополнительные 375 ковид-коек для детей с коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве региона. За последние сутки инфицировали 859 человек, из них 107 детей. Госпитализация понадобилась только одному ребенку.

- Прежде всего, самая уязвимая категория наших жителей - это дети и беременные. К слову, в настоящий момент у нас 148 беременных женщин болеют коронавирусом, 52 из них - госпитализированы в наши стационары, - заявил глава Минздрава Владимир Колесников.

Также в регионе открыли еще 6 пунктов вакцинации, в том числе для несовершеннолетних. Сейчас их 152 в крае.