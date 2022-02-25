Ставрополье закупит еще одну партию вакцины для детей в 2,4 тысячи доз

В Минздраве Ставропольского края сообщили, что регион закупит еще одну партию вакцины для детей 12-17 лет. Более 2,4 тысячи родителей оставили заявки на иммунизацию детей, а первая партия вакцины кончилась.

- Изъявили желание еще 2 тыс. 432 семьи, которые написали заявление и написали информированное согласие для проведения вакцинации их детей. Заявка отправлена в министерство здравоохранения РФ, и мы ждем в ближайшее время поступления вакцины, - сообщили в ведомстве.

На настоящий момент в регион иммунизированы почти 2 тысячи детей. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о разворачивании дополнительных 375 ковид-коек для детей.