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Общество25 февраля 2022 17:12

Работники налоговой службы насчитали на Ставрополье девять миллиардеров

Миллионеров оказалось еще больше – 152
Инна МОРОЗОВА
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Руководитель Управления федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю Елена Афонина доложила о налоговых поступлениях в бюджет края за прошедший год.

Как выяснилось, девять ставропольских предпринимателей задекларировали доходы свыше 1 млрд рублей. Отмечается, что в 2019 году на Ставрополье миллиардеров не оказалось, а в 2018 году их было всего три.

Что касается миллионеров, то о доходах, превышающих 100 млн рублей, отчитались 152 человека.

Ранее сообщалось, что в регионе продлят мораторий на введение QR-кодов о вакцинации от коронавируса.