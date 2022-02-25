Работники налоговой службы насчитали на Ставрополье девять миллиардеров

Руководитель Управления федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю Елена Афонина доложила о налоговых поступлениях в бюджет края за прошедший год.

Как выяснилось, девять ставропольских предпринимателей задекларировали доходы свыше 1 млрд рублей. Отмечается, что в 2019 году на Ставрополье миллиардеров не оказалось, а в 2018 году их было всего три.

Что касается миллионеров, то о доходах, превышающих 100 млн рублей, отчитались 152 человека.

Ранее сообщалось, что в регионе продлят мораторий на введение QR-кодов о вакцинации от коронавируса.