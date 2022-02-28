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Здоровье28 февраля 2022 5:44

В Ставропольском крае 157 тысячи человек выздоровели от коронавируса

За последние сутки число переболевших увеличилось на 724 человека
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае за все время пандемии естественным образом от коронавируса иммунизировали 157,4 тысячи человек - они переболели COVID-19. За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 724 человека.

К утру 28 февраля коронавирусом заболели 854 человека, 81 ставрополец попали в региональные больницы, они находятся под наблюдением врачей. Среди госпитализированных трое детей, а общее число свободных ковид-коек составляет 30%.

К сожалению, 10 человек не смогли справиться с болезнью и скончались.