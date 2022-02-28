На Ставрополье женщина лишилась имущества на 7 млн за содеянное преступление

В УФССП Ставропольского края рассказали, что приставы описали недвижимость женщины, против которой подали иск на 7 миллионов рублей. По данным ведомства, она совершила кражу и нанесла серьезный ущерб предпринимателю, на которого работала.

- Работая в магазине техники и электроники, гражданка совместно с другими продавцами совершила растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного ей, с причинением значительного ущерба предпринимателю. Работники службы установили, что должница имеет в собственности земельный участок, коммерческое помещение и два нежилых строения, - сказано в сообщении ведомства.

В итоге это имущество описали. Обвиняемой давали возможность исполнить предписание суда без лишения собственного имущества, но она проигнорировала требование приставов.