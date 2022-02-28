До конца 2022 года в Пятигорске перекроют мост через реку Подкумок

В Пятигорске по дороге Р-217 "Кавказ" закроют движение по мосту через реку Подкумок. Ограничение будет действовать с 1 марта и до конца 2022 года. Закрытие моста связано с началом ремонта.

Нужно заменить перекрытия сооружения и восстановить опорные конструкции, так как мост совсем обветшал и может стать аварийно опасным. Он уже не справляется с нагрузкой. Поэтому перед тем, как строить маршрут, нужно учитывать, что через мост проехать будет невозможно.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о масштабном отключении воды из-за ремонтных работ на автотрассе. Под отключение попали семь населенных пунктов и восемь улиц самого Пятигорска.