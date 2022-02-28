На Ставрополье за неделю 239 человек получили штрафы за пьяное вождение

В Ставропольском крае с 21 по 27 февраля полиция остановила 239 пьяных водителей за рулем. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона. По данным ведомства, 11 из пойманных водителей попались в нетрезвом виде повторно.

Некоторые из пойманных отказались проходить освидетельствование. На всех виновных завели протоколы, а против повторных нарушителей - уголовные дела.

- На одной из дорог автоинспекторы остановили автомобиль Ока, который двигался по встречной полосе, цепляя обочину. 52-летний водитель пояснил, что водительских прав был давно лишен, а удостоверение по истечению срока не возвращал. Кроме того, мужчина сознался в употреблении спиртного перед поездкой, что подтвердил алкотектор, - сказано в сообщении ГИБДД.

Мужчина получил 15 суток ареста и 30 тысяч рублей штрафа.