«Россети Северный Кавказ» в 2021 году почти на 60 % увеличили объем выданной мощности в Ингушетии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

404 новых потребителя в Ингушетии получили энергию от «Россети Северный Кавказ» в 2021 году. Суммарная выданная мощность составила 27,7 МВт.

В сравнении с 2020 годом количество исполненных договоров технологического присоединения в республике возросло на 11 %, а присоединенная мощность – на 58 %.

Самый крупный реализованный проект в регионе – выдача 4,9 мегаватт дополнительной мощности первому интенсивному фруктовому саду в республике и одному из самых крупных на Северном Кавказе ООО «Сад – Гигант Ингушетия». По заявке садоводческого комплекса энергетики довели суммарную мощность электроснабжения предприятия до 12,6 МВт.

Специалисты также обеспечили выдачу порядка 2,6 мегаватт мощности крупному инвестиционному проекту общей стоимостью в 3,8 млрд рублей – птицеводческому комплексу «Южный» в Малгобекском районе. Предприятие занимается производством экологически чистой по стандартам «халяль» продукции из мяса индейки.

В числе социально значимых учреждений, которые энергокомпания обеспечила необходимой мощностью в отчетном периоде, – более 20 образовательных организаций. Энергетики выдали 4,3 МВт 11 школам в городах Сунжа, Карабулак и Назрань, сельских поселениях Кантышево, Яндаре, Троицкое, Верхние Ачалуки. Кроме того, статус «в сети» получили детские сады – специалисты обеспечили 9 новых объектов на 1,3 МВт мощности. Образовательные учреждения для маленьких расположены в городах Магас, Назрань и Карабулак, сельском поселении Яндаре, отдаленном населенном пункте Зязиков-Юрт и предгорном – Галашки.

Кроме того, компания «зажгла свет» девяти крестьянско-фермерским хозяйствам и фермам в городах Малгобек, Сунжа, сельских поселениях Плиево, Нестеровкое, Долаково. На счету энергетиков также – освещенные Дом культуры в отдаленном горном поселении Ляжги и участковая больница в с.п. Кантышево.

«Наши приоритеты в сфере технологического присоединения неизменны – максимально повысить доступность сетевой инфраструктуры для всех групп потребителей. Труд энергетиков в сфере технологического присоединения способствует расширению налоговой базы, созданию новых рабочих мест, реализации жилищной политики республики, повышению качества и доступности здравоохранения и образования, внося тем самым существенный вклад в социально-экономическое развитие региона. И значит направление всегда будет под нашим строгим контролем», – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

«Россети Северный Кавказ» напоминают, что потенциальные заявители могут пройти процедуру технологического присоединения к сетям с помощью портала электросетевых услуг компании «Россети» «Портал-тп.рф». На портале можно заполнить заявку, прикрепить скан-копии документов и отследить статус выполнения заявки, не выходя из дома.