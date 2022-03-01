Северная Осетия готовится к приему граждан, вынужденно покинувших территорию ДНР и ЛНР

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В Северной Осетии в 14 пунктах временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, проводятся работы по обеспечению противопожарной безопасности. Об этом на еженедельном аппаратном совещании, которое прошло под председательством Главы РСО – Алания Сергея Меняйло, сообщил руководитель Главного Управления МЧС России по РСО – Алания Александр Хоружий.

На объектах организованы компенсирующие мероприятия для повышения пожарной безопасности. В частности, у санатория «Тамиск», который станет одним из пунктов временного размещения, будет выставлен дополнительный пожарный пост.

По мнению Сергея Меняйло, крайне важно в каждом учреждении тщательно проверить планы и маршруты эвакуации. Глава Северной Осетии также дал ряд поручений профильным зампредам Правительства и руководителям органов исполнительной власти.

– До 10 марта необходимо решить вопросы с транспортом, обустройством и охраной мест размещения, питанием, медицинским обеспечением, обучением детей и другие. При правильной и слаженной организации приема граждан, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики, сбоев быть не должно, – сказал Сергей Меняйло.

Александр Хоружий отметил, что уточненная информация по численности людей, которые прибудут в Северную Осетию, будет известна за несколько дней, что позволит скорректировать работу всех ответственных структур и максимально эффективно подготовиться к приему.