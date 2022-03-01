В Северной Осетии наблюдается снижение числа больных COVID-19

Минздраву региона поручено пересмотреть маршрутизацию в медицинских учреждениях для возобновления оказания плановой медицинской помощи Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Алан Тибилов сообщил на совещании в правительстве, что эпидемиологическая обстановка характеризуется снижением количества новых случаев заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Принимая во внимание данные надзорного ведомства, Сергей Меняйло поручил Председателю Правительства РСО – Алания Борису Джанаеву и руководителю Администрации Главы и Правительства Северной Осетии Ибрагиму Гобееву проработать возможность смягчения ограничительных мер. – Исходя из складывающейся эпидситуации, необходимо продумать вопрос об ослаблении отдельных действующих ограничений.

Кроме того, Минздраву республики поручаю пересмотреть маршрутизацию в медицинских учреждениях для возобновления оказания плановой медицинской помощи, – отметил Сергей Меняйло. Заместителю Председателя Правительства РСО – Алания Александру Реутову поручено держать на контроле вопрос создания в Северной Осетии госпиталя для ветеранов боевых действий.

А пока – в каждой больнице будет отведено несколько палат конкретно для лечения этой категории граждан. Кроме того, Александру Реутову предстоит подготовить для Главы РСО – Алания обосновывающие документы для строительства в Северной Осетии перинатального центра. С ними Сергей Меняйло планирует обратиться в федеральные органы власти для возможного включения в финансирование на следующий год.