Роман Левченко: меры по предотвращению хищения энергоресурса будут усилены в интересах добросовестных потребителей

Фото: «Россети Северный Кавказ»

4 054 факта неучтенного потребления электроэнергии пресекли специалисты «Россети Северный Кавказ» в зоне операционной деятельности компании в 2021 году. В ходе плановых и внеплановых контрольных мероприятий энергетикам удалось вернуть более 151,6 млн украденных киловатт-часов на общую сумму свыше 619 млн рублей.

В Республике Дагестан зафиксировано 1 908 случаев энерговоровства на сумму более 391 млн рублей.

На Ставрополье выявлено 365 фактов хищения на 8,6 млн рублей. В Чеченской Республике энергетиками пресечено 1007 случаев незаконного использования энергоресурса на 25,4 млн рублей.

В Кабардино-Балкарии специалисты обнаружили 241 случай незаконного потребления ресурса на 47,8 млн рублей.

В Северной Осетии составлен 221 акт о безучетном и бездоговорном потреблении на 54,3 млн рублей.

В Карачаево-Черкесии энергетики вернули 38,7 млн рублей, обнаружив 166 случаев хищения электроэнергии.

На территории Ингушетии специалисты выявили 146 фактов энерговоровства на 53,5 млн рублей.

«Специалисты компании проводят большой объем работы по выявлению и пресечению фактов хищения электроэнергии, возвращая средства на обслуживание, техническое переоснащение и модернизацию электросетевого комплекса Северного Кавказа. Рабочие группы осматривают воздушные линии электропередачи на предмет незаконных подключений, проверяют состояние счетчиков. Пристальное внимание уделяется отключенным за долги потребителям во избежание несанкционированного подключения к сети. К контрольным мероприятиям мы активно привлекаем представителей правоохранительных органов, средства массовой информации, общественность. Все наши меры по пресечению хищения электроэнергии направлены на сохранение надежности энергоснабжения регионов и будут усилены в интересах добросовестных потребителей», – подчеркнул генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

Самые распространенные ухищрения, на которые идут недобросовестные абоненты, чтобы «сэкономить» на платежах за использованную электроэнергию, – вмешательство в работу прибора учета, потребление электрической энергии в отсутствие заключенного договора энергоснабжения и в период ограничения режима подачи ресурса. Но в итоге нарушителей всегда разоблачают.

«Россети Северный Кавказ» напоминают, энерговоровство напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения, в том числе и социальных объектов. Домам нарушителей и их соседей всегда грозит опасность возгорания.

Кроме того, неучтенное потребление влечет и гражданско-правовые последствия: административную, а в случае причинения крупного вреда – уголовную ответственность.

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к сетям, а также самовольное использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. руб.; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей.

Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.