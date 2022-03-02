На Ставрополье за сутки медики выявили 777 новых случаев заражения COVID-19

В Ставропольском крае к утру 2 марта нашли 777 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среди заболевших 105 детей. Всего с начала пандемии COVID-19 инфицировались 184,6 тысячи ставропольцев. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Также за сутки в больницы Ставрополья попали 95 человек (из них четверо детей), полностью выздоровели 714 граждан. Общее число тех, кто успешно переболел коронавирусом, перевалило за 158,8 тысячи человек.

Летальность остается на прежнем низком уровне, но случаи гибели все еще есть - за последние сутки от болезни скончались 10 человек.

- Более 25 процентов специализированных COVID-коек остаются свободны. Оба компонента прививки получили уже 1 миллион 106 тысяч ставропольчан, - заявил Владимиров.