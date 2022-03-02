Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СтаврополеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 марта 2022 6:00

Более 2 тысяч человек привились от коронавируса на Ставрополье за прошедшие сутки

Вторым компонентом удалось иммунизировать 1581 ставропольца
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

К утру 2 марта в Ставропольском крае вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 2612 человек, вторым - 1581. В регионе развернули около 150 пунктов, где можно получить прививку от COVID-19. Вакцинируют в том числе детей, иммунизировали уже более двух тысяч подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram.

Он напомнил, что вакцинация является одним из способов получения иммунитета от коронавируса.

Ранее в Минздраве региона говорили, что постепенно Ставропольский край подходит к отметке 80% иммунизированного населения. При подсчете учитывают и вакцинированных, и переболевших граждан. Всего в регионе полную вакцинацию прошли 1 миллион 106 тысяч человек.

Напомним, Минздрав Ставрополья недавно принял более 2 тысяч заявок от родителей на вакцинацию детей. Регион давно получил первую партию вещества и потратил ее, теперь заказывают еще несколько тысяч доз вакцины.

Актуальные данные по ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае на 2 марта 2022 года смотрите на сайте «КП-Северный Кавказ».