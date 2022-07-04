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Общество4 июля 2022 11:24

МЧС Ставрополья объявило очередное штормовое предупреждение до конца 4 июля

Пожароопасность практически достигла своего пика
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

В Ставропольском крае установилась жара больше 30 градусов тепла. Сухая погода может стать причиной возникновения ландшафтных пожаров. МЧС региона объявило штормовое предупреждение из-за жары до конца 4 июля.

Ведомство сообщило, что сейчас уровень пожароопасности достиг 4 баллов из 5. Любой нечаянно брошенный окурок, стекло, а также неаккуратные сварочные и другие работы могут стать причиной пожара.

На Ставрополье уже горели засеянные поля, принеся краю ущерб в 7 миллионов рублей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что к середине недели будет становиться только жарче. Подробный прогноз погоды в материале.