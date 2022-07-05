ВТБ: новая госпрограмма увеличит продажи российских автомобилей

ВТБ готов работать по новой льготной программе автокредитования, как только ее условия вступят в силу. По оценке банка, субсидированные кредиты будут востребованы заемщиками, позволят им снизить финансовую нагрузку и получить дополнительные скидки на машину. Кроме того, рост спроса окажет дополнительную поддержку российскому авторынку, увеличив продажи новых автомобилей.

- Для ВТБ стратегически важно предоставлять клиентам выгодные условия кредитования. Банк традиционно принимает активное участие в реализации программ госсубсидирования, в том числе в автосегменте. Подобная мера оказала существенную помощь рынку во время пандемии, и мы рассчитываем на ее положительный эффект и в текущей экономической ситуации. Главным стимулом для заемщиков будет снижение финансовой нагрузки, а также дополнительные скидки на машину. Увеличившийся спрос поддержит российский авторынок, который в этом году оказался под серьезным давлением. ВТБ планирует работать по новой льготной программе, направленной на поддержку российского автомобильного рынка, когда ее условия будут опубликованы и вступят в силу, - прокомментировал и.о. начальника управление «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

По его словам, госпрограмма станет дополнительным драйвером развития рынка автокредитования, который после снижения ключевой ставки до 9,5% и улучшения условий финансирования начал восстанавливаться. Ставки по кредитам уже приближаются к уровню начала года, сейчас беззалоговые кредиты доступны клиентам ВТБ от 6,9% годовых, а залоговые - от 3% годовых.

Кредиты на новые автомобили доступны клиентам банка в размере до 7 млн рублей на срок до семи лет. При покупке машины с пробегом возможно получить до 5 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита.

В рамках беззалогового кредитования средства предлагаются в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует. Воспользоваться минимальной ставкой заемщики могут при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог машины после ее покупки.