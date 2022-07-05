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Происшествия5 июля 2022 7:23

В Невинномысске 13-летнего мальчика с велосипедом сбили на пешеходном переходе

Ребенок правильно пересекал улицу, сойдя с велосипеда на землю
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

4 июля в Невинномысске на трассе "Кавказ" 13-летний пешеход оказался под колесами легковушки. Мальчик переходил дорогу в положенном месте, катя рядом с собой велосипед. А вот автомобилист пролетел на красный свет светофора.

- 13-летний подросток получил травму головы и был доставлен в городскую больницу. Наезд допустил 70-летний житель Краснодарского края, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

Полиция начала проверку. Уже выяснили, что мужчина не был пьян, а за последние несколько лет на нарушениях ПДД не попадался. Почему он вдруг решил проехать на запрещающий свет - неясно.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о лихаче, который уничтожил собственную машину во время ночной поездки по трассе. Мужчина вылетел с дороги прямо в дерево, чудом отделавшись переломом руки. А вот автомобиль восстановить уже невозможно.