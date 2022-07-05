Почти 1,8 тысячи трансформаторных подстанций отремонтировали «Россети Северный Кавказ» в первом полугодии 2022 года

«Россети Северный Кавказ» за шесть месяцев 2022 года провели ремонт 1 777 трансформаторных подстанций (ТП) в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Комплекс мероприятий реализован в рамках Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта и позволит подготовить электросетевой комплекс макрорегиона к стабильной работе в период сложных погодных условий и низких температур.

Фото: "Россети - Северный Кавказ"

Выполненный объем работ составил 126 % от утвержденного плана ремонтной кампании первого полугодия.

Так, в Дагестане уже выполнен ремонт 719 трансформаторных подстанций, на Ставрополье – 513 ТП. Энергетики Чеченской Республики отремонтировали 223 питающих энергообъекта напряжением 0,4 - 10 кВ. В Кабардино-Балкарии план технического обслуживания и ремонта исполнен на 111 трансформаторных подстанциях, в Карачаево-Черкесии – на 97. В Северной Осетии первоначальные эксплуатационные характеристики вернули 65 трансформаторным подстанциям. В Ингушетии специалисты подготовили к зиме 49 ТП.

«Построение эффективной системы управления ремонтной деятельностью – в числе приоритетных направлений нашей работы. Ключевые задачи ремонтной программы – обеспечение надежного электроснабжения потребителей, соблюдение требований производственной безопасности и выполнение мероприятий по предписанию надзорных органов – находятся на оперативном контроле. По итогам текущего года мы обеспечим качественную подготовку оборудования, своевременное выполнение графика ремонтов, обучение оперативного и эксплуатационного персонала», – отметил первый заместитель генерального директора-главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в 2022 году направят порядка 3,3 млрд рублей на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов СКФО.