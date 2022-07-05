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Общество5 июля 2022 16:09

На Ставрополье увеличат субсидии на благоустройство малых поселений

Размер минимальной субсидии вырастет до трех миллионов рублей
Инна МОРОЗОВА

Власти Ставропольского края в 2023 году планируют увеличить объем субсидий на благоустройство малых поселений, информирует пресс-служба губернатора Ставрополья. Данная помощь предоставляется по региональной программе поддержки местных инициатив.

По словам главы региона, в будущем году планируется увеличить планку финансирования проектов малых поселений в рамках программы. Размер минимальной субсидии вырастет с 2-х до 3-х млн рублей.

Отмечается, что благодаря программе поддержки местных инициатив на Ставрополье было реализовано 1429 проектов благоустройства.

Ранее сообщалось, что в Ипатовском округе Ставропольского края загорелись 30 гектар полей. Пожарным удалось спасти урожай пшеницы.