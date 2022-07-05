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Происшествия5 июля 2022 19:26

Выманивший у россиян более 670 тысяч рублей ставрополец предстанет перед судом

Мужчина занимался телефонным мошенничеством из мест лишения свободы
Инна МОРОЗОВА

Житель Ставропольского края оказался на скамье подсудимых по обвинению в телефонном мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры Мужчина являлся участником преступного сообщества.

Члены банды отбывали наказание в Ульяновской области. По версии следствия, они звонили россиянам якобы перед проверкой их организации, представляясь сотрудниками правоохранительных органов либо инспекторами, и просили перевести деньги.

Злоумышленники совершали звонки с октября 2019 по декабрь 2020 года. За этот период они выманили более 670 тысяч рублей у 61 человека. Еще у 39 они пытались выманить деньги, но потерпели неудачу.

Дела в отношении других участников преступного сообщества продолжают расследовать.