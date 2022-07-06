Северная Осетия получила грант в 355 млн на реализацию социально значимых проектов

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За достижение показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти по результатам 2021 года Северная Осетия получила грант из федерального бюджета. Средства будут направлены на реализацию приоритетных направлений социальной политики республики. Об этом шла речь на совещании под руководством председателя правительства РСО-Алания Бориса Джанаева.

– Сумма гранта в этом году значительно превышает размер субсидии, выделенной в прошлом году, и составляет почти 355 млн рублей. Сейчас наша главная задача – эффективно распределить средства по приоритетным направлениям. Это хорошее подспорье для реализации значимых мероприятий, ориентированных на повышение уровня жизни наших граждан и связанных с дальнейшим социально-экономическим развитием Северной Осетии. Важно, что за счет гранта дополнительно поддержим районы, – отметил Борис Джанаев.

По поручению Главы Северной Осетии Сергея Меняйло определены наиболее важные сферы жизнедеятельности республики, на реализацию которых направят выделенные средства. Их озвучила первый заместитель министра финансов РСО-Алания Оксана Карова. Часть гранта пойдет на социальные нужды, в частности, адресную помощь военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, а также их семьям. Предусмотрено выделение субсидий гражданам на компенсацию расходов по догазификации. Кроме того, средства будут направлены на мероприятия в сферах жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения, развитие физической культуры и спорта, а также на восстановление объектов культуры, создание социальной и дорожной инфраструктуры.