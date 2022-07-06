На Ставрополье девочка, попавшая в ДТП, погибла после 16 дней борьбы за жизнь

В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края сообщили печальную новость: пятилетняя девочка, которая получила травмы в аварии около Буденновска, скончалась в больнице. Врачи боролись за ее жизнь 16 дней, но спасти ребенка не получилось.

Ребенок попала в ДТП вместе с матерью, которая осталась жива. По данным полиции, женщина на своей Киа Оптима решила обогнать машину через сплошную линию, но вылет на "встречку" обернулся съездом с дороги. Легковушка зацепила обочину, врезалась в дерево и перевернулась.

Девочка была в бустере, который не является автокреслом, а значит и не защищает от травм.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о погибшем 14-летнем подростке, которого после аварии оставили умирать в разбитой машине.