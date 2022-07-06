«Россети Северный Кавказ» повышают надежность электроснабжения самого большого района Чечни

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» реализуют Программу снижения потерь в электрических сетях в самом большом районе республики – Шелковском.

С момента старта Программы снижения потерь в регионе (осень 2020 г.) по июнь текущего года рабочие бригады уже завершили монтаж 1 270 опор и 101,7 километров самонесущего изолированного провода (СИП). Применение СИП позволит энергетикам снизить эксплуатационные затраты и потери электроэнергии на участке. Кроме того, преимущество современного провода – пожаробезопасность, высокое качество и бесперебойность энергообеспечения потребителей.

В ближайшее время специалисты заменят 12 устаревших трансформаторных подстанций и установят 21 дополнительную.

Реализация Программы снижения потерь позволит существенно улучшить надежность и качество электроснабжения жителей Шелковского района.

«Хочу выразить благодарность Главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Кадырову, благодаря которому мы все становимся свидетелями позитивных изменений в регионе. И, безусловно, спасибо энергетикам, которые трудятся круглосуточно для того, чтобы в каждом доме было светло», – отметил житель Шелковского района Мовлади Успанов.