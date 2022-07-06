Обвиняемый в убийстве пенсионерки ставрополец предстанет перед судом

Ранее судимый житель станицы Григорополисская Ставропольского края предстанет перед судом в качестве обвиняемого по делу об убийстве пенсионерки, совершенном в 2011 году.

Согласно материалам дела, в сентябре 2011 года нетрезвый мужчина пришел домой к своей 72-летней знакомой. Он попросил у нее деньги, но получил отказ. Между хозяйкой дома и обвиняемым произошла ссора, которая закончилась убийством.

Мужчина не менее 40 раз ударил пенсионерку ножом, после чего спрятал ее тело во дворе и скрылся. Труп обнаружили лишь в октябре.

- В рамках координации органом дознания проведен ряд исследований, одним из которых был выявлен факт совпадения ДНК обвиняемого лица, с ДНК, оставленным на одном из предметов, изъятых с места преступления, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокурор Новоалександровского района утвердил обвинительное заключение. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.