Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июля 2022 17:18

В Махачкале пассажир автобуса умер от сердечного приступа

Личность мужчины не установлена
Инна МОРОЗОВА

ЧП произошло в среду, 6 июля, в Махачкале. В районе дома №88 по проспекту Имама Шамиля в автобусе №44А скончался мужчина.

По словам очевидцев, пассажир схватился за сердце, а потом упал. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть.

Документов у мужчины не было, поэтому его личность не идентифицирована, сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Всех, кто может помочь установить личность погибшего, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции по Советскому району - 99 42 24, или по номеру 8 999 631 50 05.