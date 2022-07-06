В Махачкале пассажир автобуса умер от сердечного приступа

ЧП произошло в среду, 6 июля, в Махачкале. В районе дома №88 по проспекту Имама Шамиля в автобусе №44А скончался мужчина.

По словам очевидцев, пассажир схватился за сердце, а потом упал. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть.

Документов у мужчины не было, поэтому его личность не идентифицирована, сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Всех, кто может помочь установить личность погибшего, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции по Советскому району - 99 42 24, или по номеру 8 999 631 50 05.