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Общество1 августа 2022 16:39

Расчленивший котенка подросток предстанет перед судом на Ставрополье

Его обвиняют в жестоком обращении с животным
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае будут судить несовершеннолетнего юношу, который в августе 2021 года жестоко убил котенка в садовом товариществе «Прелесть». Подросток отрезал голову животному и вынул внутренние органы. Свои действия он снимал на камеру мобильного телефона. Позже кадры были опубликованы в Сети.

На юного ставропольца завели дело о жестоком обращении с животным, скоро он окажется на скамье подсудимых.

В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба Промышленного районного суда.

Ранее сообщалось, что подросток упал с карусели в парке аттракционов в Минводах.