Пятилетний мальчик умер от теплового удара в Дагестане

Трагедия произошла в Кизляре. Как сообщил местный телеграм-канал, в центральную городскую больницу доставили пятилетнего мальчика и его трехлетнюю сестру. По предварительным данным, дети получили тепловой удар

Мальчик скончался, а девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Отмечается, что малыши остались без присмотра на жаре и забрались в салон автомобиля. В машине они провели несколько часов, что и привело к тяжелым последствиям.

Ранее сообщалось, что 18-летняя жительница Ставрополя погибла в результате отравления наркотиками.