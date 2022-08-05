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Происшествия5 августа 2022 16:52

Пятилетний мальчик умер от теплового удара в Дагестане

Его младшая сестра находится в реанимации
Инна МОРОЗОВА

Трагедия произошла в Кизляре. Как сообщил местный телеграм-канал, в центральную городскую больницу доставили пятилетнего мальчика и его трехлетнюю сестру. По предварительным данным, дети получили тепловой удар

Мальчик скончался, а девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Отмечается, что малыши остались без присмотра на жаре и забрались в салон автомобиля. В машине они провели несколько часов, что и привело к тяжелым последствиям.

Ранее сообщалось, что 18-летняя жительница Ставрополя погибла в результате отравления наркотиками.