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Происшествия5 августа 2022 17:46

19-летний водитель умер в больнице после ДТП на Ставрополье

Молодой человек недавно получил права
Инна МОРОЗОВА

Автомобильная авария произошла в пятницу, 5 августа, в Изобильненском округе Ставропольского края.

Около 11 часов на 37-м километре автодороги Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейск 19-летний парень за рулем Volkswagen потерял управление, машина улетела в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

Водитель и его 18-летний пассажир были госпитализированы. Последний получил незначительные травмы, а 19-летний юноша скончался, несмотря на усилия врачей.

В Госавтоинспекции сообщили, что погибшему выдали водительские права четыре месяца назад.

По факту ДТП проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в автоаварии под Новоалександровском пострадал восьмилетний ребенок.