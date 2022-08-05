19-летний водитель умер в больнице после ДТП на Ставрополье

Автомобильная авария произошла в пятницу, 5 августа, в Изобильненском округе Ставропольского края.

Около 11 часов на 37-м километре автодороги Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейск 19-летний парень за рулем Volkswagen потерял управление, машина улетела в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

Водитель и его 18-летний пассажир были госпитализированы. Последний получил незначительные травмы, а 19-летний юноша скончался, несмотря на усилия врачей.

В Госавтоинспекции сообщили, что погибшему выдали водительские права четыре месяца назад.

По факту ДТП проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в автоаварии под Новоалександровском пострадал восьмилетний ребенок.