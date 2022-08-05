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Происшествия5 августа 2022 19:58

В Ставрополе разыскивают сбившего 13-летнего мальчика водителя

Подросток отделался ушибами
Инна МОРОЗОВА

Полиция Ставрополя разыскивает водителя, который сбил подростка-велосипедиста на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Тухачевского. ДТП произошло 3 августа около 11:00.

13-летний мальчик пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора, когда на него наехал легковой автомобиль неизвестной марки. Водитель с места аварии скрылся.

Подросток запомнил цвет авто – синий. Возможно, это был внедорожник, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Отмечается, что мальчик не получил серьезных травм. Очевидцев ДТП просят обратиться по номеру телефона 89064939444.