В Ставрополе разыскивают сбившего 13-летнего мальчика водителя

Полиция Ставрополя разыскивает водителя, который сбил подростка-велосипедиста на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Тухачевского. ДТП произошло 3 августа около 11:00.

13-летний мальчик пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора, когда на него наехал легковой автомобиль неизвестной марки. Водитель с места аварии скрылся.

Подросток запомнил цвет авто – синий. Возможно, это был внедорожник, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Отмечается, что мальчик не получил серьезных травм. Очевидцев ДТП просят обратиться по номеру телефона 89064939444.