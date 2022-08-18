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Происшествия18 августа 2022 19:22

Молния стала причиной пожара в многоэтажном жилом доме в Ставрополе

Из здания эвакуировали 20 человек
Инна МОРОЗОВА

Пожар произошел в четверг, 18 августа 2022 года, в многоэтажном жилом доме на улице Васильева. Возгорание возникло на шестом этаже здания. Очевидцы успели снять попадание молнии в дом в Ставрополе на видео.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать удар молнии.

Огнеборцы локализовали пламя в 20:58, а в 21:06 огонь был потушен на площади восемь квадратных метров.

Во время пожара из многоэтажки эвакуировали 20 человек, сообщает ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что губернатор Ставропольского края поручил принять меры против ландшафтных пожаров в 2023 году.