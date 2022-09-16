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Общество16 сентября 2022 8:41

В Ставрополе на улице Гоголя установили арт-объект к 245-летию города

Год назад территорию Дома детского творчества благоустроили, а сейчас поставили композицию
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Администрации города Ставрополя

Фото: пресс-служба Администрации города Ставрополя

Композиция сделана в виде сердца, на благоустроенной территории ДДТ Октябрьского района, на улице Гоголя, 36, поставили арт-объект. Оплачивался объект из внебюджетных средств – за него заплатил меценат. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Ставрополя.

— Новый арт-объект установлен за счет внебюджетных средств. Это подарок Октябрьскому району, который в этом году тоже отпраздновал свой юбилей, от одного из городских меценатов, – пишет ведомство.

Также в Ставрополе пройдет ярмарки выходного дня. На два дня, 17 и 18 сентября, будут открыты четыре площадки для продажи овощей и фруктов, мяса и сыров, зелени и молочки. Вся продукция со ставропольских ферм.

Также на Ставрополье прибыли первые участники фестиваля «На высоте». Всего ожидается более двух тысяч участников из 60 регионов страны.